قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شرقي بلدة خزاعة



وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "مشهد إطلاق النار العشوائي تجاه المواطنين في منازلهم ومزارعهم، يتواصل ويتكرر من خلال قيام قوات الاحتلال المتمركزة خلف السلك الزائل بإطلاق النار بشكل كثيف على منازل المواطنين والحقول الزراعية شرق قطاع غزة، وهو تهديد واضح للمدنيين، وتعريض حياتهم للخطر الشديد".



وحذرت حركة (الجهاد الإسلامي) الاحتلال، من أن استمرار "هذا الإرهاب، سيؤدي إلى رد فعل فلسطيني، وعلى الاحتلال تحمل نتيجة أي أذى يلحق بالمواطنين والمزارعين، نتيجة هذا التصعيد العدواني".

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس، وفق ما نقلت مصادر محلية.وكانت حركة (الجهاد الإسلامي) في فلسطين، وجهت يوم الأحد الماضي، تحذيراً لإسرائيل، على خلفية تصاعد اعتداءاتها بحق الأهالي والمزارعين في القطاع.