الصين: 44 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الصين، اليوم الثلاثاء، 44 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في البر الرئيسي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد: إن العدد يشمل 31 حالة وافدة من الخارج، وإن الـ 13 حالة المتبقية، انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم "شينجيانغ".



كما سجلت اللجنة أيضاً 17 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، مقارنة مع 31 في اليوم السابق.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض (كوفيد- 19) دون تغيير عند 4634.

رام الله - دنيا الوطن