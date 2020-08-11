البرازيل: تسجيل 703 حالات وفاة و22048 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت البرازيل 22048 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يصل عدد حالات الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في آذار/مارس الماضي، إلى ثلاثة ملايين و57470
كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 703 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي وفياتها 101752.
سجلت البرازيل 22048 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يصل عدد حالات الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في آذار/مارس الماضي، إلى ثلاثة ملايين و57470
كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 703 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي وفياتها 101752.
وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات، الناجمة عن الفيروس.
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