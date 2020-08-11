البرازيل: تسجيل 703 حالات وفاة و22048 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات، الناجمة عن الفيروس.









رام الله - دنيا الوطنسجلت البرازيل 22048 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.وبذلك يصل عدد حالات الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في آذار/مارس الماضي، إلى ثلاثة ملايين و57470كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 703 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي وفياتها 101752.