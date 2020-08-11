المكسيك تُواصل قفزتها السريعة ووفيات (كورونا) تتجاوز 53 ألفاً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت المكسيك 705 حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لتتجاوز الوفيات حاجز 53 ألف حالة.



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 5558 حالة إصابة أخرى البلاد، مما يقرب البلاد من أسوأ الاحتمالات التي وضعتها الحكومة.



وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 485836 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 53003 حالات.



وعلى مدى الأسبوع الماضي فقط، ارتفعت الوفيات بنحو 5000 تقريباً، لتحتل البلاد الترتيب الثالث عالمياً من حيث عدد الوفيات، جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل.