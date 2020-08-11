المحكمة العسكرية بغزة تُمهل مواطناً عشرة أيام لتسليم نفسه
رام الله - دنيا الوطن
أمهلت المحكمة العسكرية الخاصة، التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، المواطن إبراهيم عبد العزيز سماعنة، عشرة أيام لتسليم نفسه.
وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجوده، أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه، متستراً على مجرم فار من وجه العدالة.
أمهلت المحكمة العسكرية الخاصة، التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، المواطن إبراهيم عبد العزيز سماعنة، عشرة أيام لتسليم نفسه.
وتبدأ المهلة وفق ما ذكرت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، من تاريخ يوم الثلاثاء الموافق الرابع من آب/ أغسطس الجاري.
وشددت المحكمة، على أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فار من وجه العدالة، وسيُحاكم غيابياً.
وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجوده، أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه، متستراً على مجرم فار من وجه العدالة.
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