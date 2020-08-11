المحكمة العسكرية بغزة تُمهل مواطناً عشرة أيام لتسليم نفسه





وتبدأ المهلة وفق ما ذكرت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، من تاريخ يوم الثلاثاء الموافق الرابع من آب/ أغسطس الجاري.





وشددت المحكمة، على أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فار من وجه العدالة، وسيُحاكم غيابياً.



وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجوده، أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه، متستراً على مجرم فار من وجه العدالة.

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الخاصة، التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، المواطن إبراهيم عبد العزيز سماعنة، عشرة أيام لتسليم نفسه.