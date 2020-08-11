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دولي

إسرائيل: سيناريو حل الحكومة والتوجه لانتخابات رابعة يُواصل التحليق بالأجواء

إسرائيل: سيناريو حل الحكومة والتوجه لانتخابات رابعة يُواصل التحليق بالأجواء
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
يواصل سيناريو حل الحكومة، والتوجه لانتخابات رابعة، التحليق في أجواء النظام السياسي في إسرائيل.

وتقول صحيفة (إسرائيل اليوم): "إنه إذا ما استنتجنا من خطاب (ليكود) و(أزرق أبيض)، فإن احتمال تحقق هذا السيناريو يزداد من لحظة إلى أخرى". 

وأضافت الصحيفة: أن يوم أمس، مرت عاصفة أخرى من تبادل الاتهامات والتهديدات بين الطرفين.

ووجه (أزرق أبيض) برئاسة بيني غانتس إنذاراً لحزب (ليكود)، وقال: إنه إذا لم يتم تمرير قانون تمديد الموعد النهائي لتقديم الميزانية في غضون 24 ساعة، واكتفى (ليكود) بالتصويت عليه في القراءة الأولية فقط- فسيؤيد (أزرق أبيض)، في القراءة الأولية، يوم الأربعاء، مشروع قانون يئير لبيد، الذي يمنع المتهم بارتكاب جرائم من تشكيل حكومة في إسرائيل.

لكن (ليكود) رد بإنذار خاص، فقد قال مسؤول كبير في الحزب: "إذا دعم (أزرق أبيض) قانون لبيد، فهذا يعني جر (دولة إسرائيل) إلى صناديق الاقتراع. 

ولن يتعلق الأمر بشيء كبير مثل الميزانية أو (كورونا)، وإنما سيكون على خلفية شخصية، هذا ليس حكيماً من جانبهم"، وبحسب المسؤول نفسه، فإن "نتنياهو لا يريد انتخابات، ويعتقد أن الانتخابات في الوقت الحالي كارثة"، وفق الصحيفة.

واستمر تبادل الضربات الكلامية بين الطرفين طيلة يوم أمس. فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على سبيل المثال، سُئل في القناة 20، عما إذا كان غانتس سيتولى منصب رئيس الوزراء- فأجاب: "الأمر يعتمد عليه، "إذا توقف عن العمل كرئيس لكتلة تتصرف كحكومة داخل الحكومة، وكحكومة ضد الحكومة، وتواصل مواجهتنا في كل شيء، وتؤخر الميزانية وغيرها من الأمور التي يجب القيام بها في الوقت الحالي- فسيكون رئيساً للوزراء".

وأضاف نتنياهو، أنه إذا لم يوقف (أزرق أبيض) هذا السلوك، فلن يطول عمر الحكومة، "سوف تنهار تلقائياً، أنا أحاول منع ذلك في الوقت الحالي".

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