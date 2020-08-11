جدة تُعيل ثلاثة أطفال بعد وفاة ابنتها.. تُناشد الرئيس وأهل الخير لمساعدتها

ظروف اقتصادية صعبة تواجه السيدة عليا محمد جميل شعبان، بعد استلامها لحضانة ثلاثة أطفال بحكم محكمة، وهم أحفادها من ابنتها التي تويفت في حادث سير بتاريخ 19/1/2020.





ترعى الجدة، التي تسكن في منطقة جباليا (بير النعجة) شمال قطاع غزة، الأطفال الثلاثة وديع وجنى وحلا النقلة، منذ ذلك الحين، ولكنها تعاني من وضع اقتصادي متردٍ يُصعب عليها مهمتها.





لذلك تناشد السيدة عليا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمؤسسات الخيرية، وأهل الخير؛ لمساعدتها في تربية الأطفال وتوفير احتياجاتهم من مأكل ومشرب.





كما تنوه إلى أن إحدى الأحفاد تعاني من إصابات في وجهها، جراء الحادث حتى الآن، وتحتاج إلى عناية خاصة، وتكاليف علاج، لا قدرة للجدة شعبان على توفيرها.





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رام الله - دنيا الوطن