محافظة الخليل: مخالفة منشأتين وتوجيه التنبيه الشديد لـ 17 أخرى

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.







وأضاف: أنه تمت زيارة ومتابعة 162 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 143 منها بشروط السلامة العامة، فيما تمت مُخالفة منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات السلامة. يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.وأضاف: أنه تمت زيارة ومتابعة 162 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 143 منها بشروط السلامة العامة، فيما تمت مُخالفة منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات السلامة.



وأكد جرادات أن اللجان، وجهت التنبيه الشديد لـ 17 منشأة غير ملتزمة.

رام الله - دنيا الوطن