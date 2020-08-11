انفجار يستهدف قافلة للقوات الأمريكية قرب معبرٍ على الحدود العراقية الكويتية





وكانت وكالة أنباء (رويترز) نقلت عن ثلاثة مصادر أمنية عراقية، بأن انفجاراً قرب معبر "جريشان" الحدودي على الحدود العراقية الكويتية، استهدف مساء أمس، قافلة تنقل معدات للقوات الأمريكية.



ولم يتضح على الفور، ما إذا كان أي من الجنود الأمريكيين موجودين في القافلة أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب في التفجير.









رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فجر اليوم الثلاثاء عن رئاسة أركان الجيش الكويتي، نفيها تعرض أحد المراكز على الحدود الشمالية لهجوم "تخريبي".