رائد مُتقاعد مُصاب بـ(ورم دماغي) يناشد اللواء حازم عطاالله لإلحاق نجله بكلية الشرطة
رام الله - دنيا الوطن
ناشد والد الطالب (م، س)، اللواء حازم عطا الله مدير الشرطة برام الله، بأن يستجيب لمطلبه بدخوله ابنه (م) إلى كلية الشرطة بمصر.
وقال والد الطالب: إنه يعاني من ورم بالدماغ، وهو أحد الرجال الذي خدموا بالسلطة الوطنية الفلسطينية على مدار 30 عاماً، متقاعد برتبة رائد، ويتمني أن يطمئن عل ابنه، بأن يحقق حلمه بدخول كلية الشرطة.
ناشد والد الطالب (م، س)، اللواء حازم عطا الله مدير الشرطة برام الله، بأن يستجيب لمطلبه بدخوله ابنه (م) إلى كلية الشرطة بمصر.
وقال والد الطالب: إنه يعاني من ورم بالدماغ، وهو أحد الرجال الذي خدموا بالسلطة الوطنية الفلسطينية على مدار 30 عاماً، متقاعد برتبة رائد، ويتمني أن يطمئن عل ابنه، بأن يحقق حلمه بدخول كلية الشرطة.
رقم الجوال للتواصل: 0599405279
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