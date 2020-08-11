تسجيل ست حالات تعافٍ لمصابين بفيروس (كورونا) في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تسجيل ست حالات تعافٍ لمصابين بفيروس (كورونا)، وجميعهم من مدينة قلقيلية.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن إجمالي حالات الشفاء، بلغ أمس 21 حالة لمصابين بالفيروس.
وتابع رواجبة: بذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 92 إصابة.
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تسجيل ست حالات تعافٍ لمصابين بفيروس (كورونا)، وجميعهم من مدينة قلقيلية.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن إجمالي حالات الشفاء، بلغ أمس 21 حالة لمصابين بالفيروس.
وتابع رواجبة: بذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 92 إصابة.
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