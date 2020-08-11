تسجيل ست حالات تعافٍ لمصابين بفيروس (كورونا) في قلقيلية



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن إجمالي حالات الشفاء، بلغ أمس 21 حالة لمصابين بالفيروس.



وتابع رواجبة: بذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 92 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تسجيل ست حالات تعافٍ لمصابين بفيروس (كورونا)، وجميعهم من مدينة قلقيلية.