الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بيت لحم.







وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: فاروق مأمون بدير (26 عاماً) من مخيم عايدة شمالاً، وخالد جمال سلهب (32 عاماً) من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت المصادر، أن مواجهات، قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عايدة شمالاً، دون أن يبلغ عن إصابات.