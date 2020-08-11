الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
وأضافت المصادر، أن مواجهات، قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عايدة شمالاً، دون أن يبلغ عن إصابات.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: فاروق مأمون بدير (26 عاماً) من مخيم عايدة شمالاً، وخالد جمال سلهب (32 عاماً) من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وأضافت المصادر، أن مواجهات، قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عايدة شمالاً، دون أن يبلغ عن إصابات.
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