سلفيت: إغلاق بلدة كفر الديك لمدة 48 ساعة بعد تسجيل أربع إصابات بـ (كورونا)





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك): أن الحالات الأربع، في بلدة كفر الديك وهم من نفس البيت، حيث كانوا قد خالطوا ابنتهم المصابة، والتي تسكن رام الله.





وتابع كميل: عليه يتم إغلاق بلدة كفر الديك لمدة 48 ساعة من أجل حصر المخالطين، وإجراء الفحوصات لهم، ويحظر الدخول أو الخروج من وإلى البلده خلال فترة الإغلاق.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المسجد، (كوفيد- 19).