إصابة واحدة في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الثلاثاء، أنه تم لدى دائرة حوادث الطرق، تسجيل ثلاثة حوادث سير، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالقطاع.



ونتج عن هذه الحوادث، إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وبينت إدارة المرور، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.