شاهد: تجهيز مركز الحجر الصحي بخانيونس لاستقبال العائدين عبر معبر رفح

وتظهر الصور استعدادات المركز لاستقبال المواطنين العائدين المتوقع وصولهم عبر معبر رفح البري خلال فتحه استثنائياً لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت سفارة فلسطين في القاهرة أمس الاثنين، أن معبر رفح سيعاد فتحه اليوم الثلاثاء في كلا الاتجاهين، من أجل السماح للعالقين من سكان القطاع، السفر بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر.



