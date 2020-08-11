شؤون فلسطينية

شاهد: تجهيز مركز الحجر الصحي بخانيونس لاستقبال العائدين عبر معبر رفح

شاهد: تجهيز مركز الحجر الصحي بخانيونس لاستقبال العائدين عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، صوراً من مركز الحجر الصحي بخانيونس جنوب القطاع.

وتظهر الصور استعدادات المركز لاستقبال المواطنين العائدين المتوقع وصولهم عبر معبر رفح البري خلال فتحه استثنائياً لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت سفارة فلسطين في القاهرة أمس الاثنين، أن معبر رفح سيعاد فتحه اليوم الثلاثاء في كلا الاتجاهين، من أجل السماح للعالقين من سكان القطاع، السفر بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر.

ونشرت "الداخلية" بغزة أمس الاثنين، كشف المسافرين الذين من المقرر أن يغادروا القطاع اليوم الثلاثاء.







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