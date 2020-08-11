"الصحة": وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
نقلت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن مدير مجمع فلسطين الطبي في رام الله، د. أحمد البيتاوي قوله: إن فتاة تبلغ من العمر (21 عاماً) توفيت، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.
نقلت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن مدير مجمع فلسطين الطبي في رام الله، د. أحمد البيتاوي قوله: إن فتاة تبلغ من العمر (21 عاماً) توفيت، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف، أن الفتاة وصلت المستشفى في حالة حرجة جداً، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها، وفق الإذاعة.
وأكد البيتاوي أن الفتاة تعاني منذ سنوات طويلة من مرض الروماتيزم.
يتبع..
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