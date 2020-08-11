شؤون فلسطينية

أجواء صيفية معتدلة.. تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة

أجواء صيفية معتدلة.. تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وفرصة ضعيفة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-19 28-20 30-20 بيت لحم 27-19 28-20 30-20
رام الله والبيرة 26-18 27-19 29-19 طولكرم 29-21 30-22 32-23
نابلس 28-20 29-21 31-21 قلقيلية 29-21 30-22 32-23
جنين 31-22 32-23 34-23 سلفيت 27-19 28-20 30-20
طوباس 13-22 32-23 34-23 روابي 28-20 29-21 31-21
الخليل 26-18 27-19 29-19 غزه 28-22 29-23 30-23
أريحا 37-26 38-26 39-26 خانيونس 28-22 29-23 30-23
الأغوار الشمالية 35-24 36-24 37-24 رفح 29-21 30-22 31-22

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