شؤون فلسطينية

طالع كشف الأسماء.. إعادة فتح معبر رفح بالاتجاهلين اليوم وتعليمات مشددة للمغادرين

طالع كشف الأسماء.. إعادة فتح معبر رفح بالاتجاهلين اليوم وتعليمات مشددة للمغادرين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، أمس الاثنين، أن معبر رفح سيعاد فتحه، اليوم الثلاثاء، في كلا الاتجاهين، من أجل السماح للعالقين من سكان القطاع، السفر بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر.

ونشرت "الداخلية" بغزة أمس الاثنين، كشف المسافرين، الذين من المقرر أن يغادروا القطاع اليوم الثلاثاء.

 ودعت المواطنين المسافرين في الاتجاهين إلى التقيّد بالتعليمات والإرشادات، حفاظاً على السلامة العامة في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا).

وفيما يلي تعليمات للمغادرين نشرتها وزارة الداخلية بغزة:

1. سيسمح بمغادرة المواطنين المسجلين على بند الفئات التالية فقط: الجوازات المصرية، الإقامات المصرية، الجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة.

2. على المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المدرجين في الكشف.

3. ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ الخروج من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المراد السفر إليها، واتباع تعليمات وإرشادات أطقم هيئة المعابر بهذا الخصوص.

4. الكشف المرفق يتضمن أسماء المغادرين ليوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس، على أن يتم نشر كشف المغادرين في بقية أيام فتح المعبر يوم غد. 

5. ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إلى جانب حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين من آبائهم أو وكلائهم.

طالع كشف الأسماء لليوم الثلاثاء للتحميل اضغط هنا

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