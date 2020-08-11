الكشف عن حقيقة انهيار أحد المطاعم في مدينة غزة

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

نشر نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي، الليلة، معلومات تفيد بإنهيار جزء من أحد المطاعم وسط مدينة غزة، أسفر عن إصابة واحدة على الأقل.



"دنيا الوطن" تواصلت مع صاحب المطعم، وهو المواطن حسام الغندور، الذي فند هذه المعلومات، مؤكداً أنه اثناء تجهيز المطعم، تم بناء جدار خلفي، ولكنه سقط، وليس المطعم نفسه، نافياً في الوقت ذاته ما نشر حول إصابة أي مواطن، نتيجة ذلك.



وقال الغندور: "تم تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي لا أساس لها من الصحة، ولم يصب أي مواطن، فالأمور كلها سليمة، فكل ما في الأمر أن الجدار الخلفي للمطعم هو الذي سقط".