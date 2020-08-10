شؤون فلسطينية

حماس والجهاد الإسلامي تُعلقان على قرارات الاحتلال الأخيرة بشأن قطاع غزة

حماس والجهاد الإسلامي تُعلقان على قرارات الاحتلال الأخيرة بشأن قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة (حماس) على قرارات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال مواد البناء لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: "الاحتلال يمنع إدخال مواد البناء، ويغلق (معبر كرم أبوسالم) ونتنياهو يهدد ويتوعد، وكل ذلك يأتي في إطار الضغط على غزة، وتضييق الخناق وتشديد الحصار".

وأضاف القانوع، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "من حق شعبنا أن يعيش بحياة عزيزة وكريمة على أرضه، ويناضل من أجل رفع الحصارالظالم المفروض عليه منذ 14عاماً وكل وسائل الضغط والتهديد لم يعد لها أي جدوى أمام إرادة كسر الحصار".

وفي السياق، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب: إن إغلاق المعابر التجارية ومنع إدخال مواد البناء وإجراءات تشديد الحصار التي يفرضها الاحتلال هي سياسات عدوانية لن تكسر روح الصمود الوطني الفلسطيني، ولن تحد من عزيمة الشعب الفلسطيني.

وأضاف شهاب، في تصريح صحفي: "الحصار ليس قدراً علينا ، ولن نسمح أبداً بتحول الحصار إلى واقع مفروض على غزة، إن غزة الأبية بكل ما تملك من قوة إرادة، لن تستسلم تحت وقع الحصار والعدوان".

وتابع شهاب: "على العالم كله أن يدرك أن بمقدور الشعب الفلسطيني قلب الطاولة في وجه مؤامرات الحصار والعدوان ولن يقايض حقه في الحياة الحرة الكريمة بذرة من تراب وطنه المقدس، ولا بحق من حقوقه الثابتة، ولا بسعيه من أجل تحقيق الحرية لأسراه في سجون الاحتلال".

أخبار ذات صلة

اشتية: سنرفع الغطاء عن كل من يعبث بالسلم الأهلي والمجتمعي

اشتية: سنرفع الغطاء عن كل من يعبث بالسلم الأهلي والمجتمعي

الكشف عن حقيقة انهيار أحد المطاعم في مدينة غزة

الكشف عن حقيقة انهيار أحد المطاعم في مدينة غزة

الاحتلال يُغلق معبر كرم أبو سالم ويمنع ادخال مواد البناء لقطاع غزة

الاحتلال يُغلق معبر كرم أبو سالم ويمنع ادخال مواد البناء لقطاع غزة

طالع: داخلية غزة تنشر المعلومات وكشف المسافرين عبر (معبر رفح) الثلاثاء

طالع: داخلية غزة تنشر المعلومات وكشف المسافرين عبر (معبر رفح) الثلاثاء

شاهد: المُسن قعدان يصنع تقويماً يدوياً لموعد الإفراج عن نجله من سجون الاحتلال

شاهد: المُسن قعدان يصنع تقويماً يدوياً لموعد الإفراج عن نجله من سجون الاحتلال

الإعلام الإسرائيلي: الجيش سيرد بحدة على إطلاق البالونات الحارقة من غزة

الإعلام الإسرائيلي: الجيش سيرد بحدة على إطلاق البالونات الحارقة من غزة

الفتياني: إسرائيل تسعى لاغتيال وتشويه الحركة الوطنية الفلسطينية

الفتياني: إسرائيل تسعى لاغتيال وتشويه الحركة الوطنية الفلسطينية

شؤون الأسرى: مطالبات أعضاء كنيست باعتبار الهيئة &#34;منظمة إرهابية&#34; تطور خطير

شؤون الأسرى: مطالبات أعضاء كنيست باعتبار الهيئة "منظمة إرهابية" تطور خطير

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

اشتية: سنرفع الغطاء عن كل من يعبث بالسلم الأهلي والمجتمعي

اشتية: سنرفع الغطاء عن كل من يعبث بالسلم الأهلي والمجتمعي

الفتياني: إسرائيل تسعى لاغتيال وتشويه الحركة الوطنية الفلسطينية

الفتياني: إسرائيل تسعى لاغتيال وتشويه الحركة الوطنية الفلسطينية

شؤون الأسرى: مطالبات أعضاء كنيست باعتبار الهيئة &#34;منظمة إرهابية&#34; تطور خطير

شؤون الأسرى: مطالبات أعضاء كنيست باعتبار الهيئة "منظمة إرهابية" تطور خطير

وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لفلسطيني من الخليل

وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لفلسطيني من الخليل

مدير دائرة مكافحة العدوى بغزة يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن إجراءات استقبال العائدين

مدير دائرة مكافحة العدوى بغزة يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن إجراءات استقبال العائدين

تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

الاحتلال يستولي على ثلاث مضخات مياه ويستدعي مواطناً من بيت أمر

الاحتلال يستولي على ثلاث مضخات مياه ويستدعي مواطناً من بيت أمر

جيش الاحتلال يُطلق النار على شبان شرقي البريج وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال يُطلق النار على شبان شرقي البريج وسط قطاع غزة

منوعات

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

حقيقة أنباء وفاة &#34;فيروز&#34;

حقيقة أنباء وفاة "فيروز"

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

عربي

إطلاق نار داخل السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو

إطلاق نار داخل السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو

الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 14 منها محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 14 منها محلية

دولة عربية على أبواب كارثة خطيرة على غرار انفجار لبنان

دولة عربية على أبواب كارثة خطيرة على غرار انفجار لبنان

الحكومة اللبنانية تُعلن استقالتها بسبب انفجار مرفأ بيروت

الحكومة اللبنانية تُعلن استقالتها بسبب انفجار مرفأ بيروت