حماس والجهاد الإسلامي تُعلقان على قرارات الاحتلال الأخيرة بشأن قطاع غزة

علقت حركة (حماس) على قرارات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال مواد البناء لقطاع غزة.



وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: "الاحتلال يمنع إدخال مواد البناء، ويغلق (معبر كرم أبوسالم) ونتنياهو يهدد ويتوعد، وكل ذلك يأتي في إطار الضغط على غزة، وتضييق الخناق وتشديد الحصار".



وأضاف القانوع، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "من حق شعبنا أن يعيش بحياة عزيزة وكريمة على أرضه، ويناضل من أجل رفع الحصارالظالم المفروض عليه منذ 14عاماً وكل وسائل الضغط والتهديد لم يعد لها أي جدوى أمام إرادة كسر الحصار".



وفي السياق، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب: إن إغلاق المعابر التجارية ومنع إدخال مواد البناء وإجراءات تشديد الحصار التي يفرضها الاحتلال هي سياسات عدوانية لن تكسر روح الصمود الوطني الفلسطيني، ولن تحد من عزيمة الشعب الفلسطيني.



وأضاف شهاب، في تصريح صحفي: "الحصار ليس قدراً علينا ، ولن نسمح أبداً بتحول الحصار إلى واقع مفروض على غزة، إن غزة الأبية بكل ما تملك من قوة إرادة، لن تستسلم تحت وقع الحصار والعدوان".



وتابع شهاب: "على العالم كله أن يدرك أن بمقدور الشعب الفلسطيني قلب الطاولة في وجه مؤامرات الحصار والعدوان ولن يقايض حقه في الحياة الحرة الكريمة بذرة من تراب وطنه المقدس، ولا بحق من حقوقه الثابتة، ولا بسعيه من أجل تحقيق الحرية لأسراه في سجون الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطن