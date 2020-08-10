بدءاً من الغد.. سلطات الاحتلال تُقرر منع إدخال مواد البناء لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، مساء اليوم الاثنين، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص، بمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء، وكافة متعلقاتها لقطاع غزة.



وأشارت اللجنة في تصريح لها، إلى أن قرار منع إدخال المواد، سيكون بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.



وكان اعلام الاحتلال الاسرائيلي، قد زعم أن مجموعة من البالونات الحارقة والمفخخة، أطلقت من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، أسفر عنه عدة حرائق.