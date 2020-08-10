شاهد: لحظات مرعبة.. ظهور المزيد من فيديوهات كارثة مرفأ بيروت





وتظهر الفيديوهات، لحظات مخيفة لما مر به اللبنانيون بعد انفجار مرفأ بيروت، بفعل نيترات الأمونيوم.













رام الله - دنيا الوطنأظهرت مقاطع فيديو، تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مرعبة لمشاهد جديدة لكارثة بيروت، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً، وإصابة أكثر من أربعة آلاف.