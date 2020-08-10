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شاهد: لحظات مرعبة.. ظهور المزيد من فيديوهات كارثة مرفأ بيروت

شاهد: لحظات مرعبة.. ظهور المزيد من فيديوهات كارثة مرفأ بيروت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت مقاطع فيديو، تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مرعبة لمشاهد جديدة لكارثة بيروت، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً، وإصابة أكثر من أربعة آلاف.

وتظهر الفيديوهات، لحظات مخيفة لما مر به اللبنانيون بعد انفجار مرفأ بيروت، بفعل نيترات الأمونيوم.


 


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