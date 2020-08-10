شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي: الجيش سيرد بحدة على إطلاق البالونات الحارقة من غزة

الإعلام الإسرائيلي: الجيش سيرد بحدة على إطلاق البالونات الحارقة من غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد ايتسك زواريتس، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي، سيرد بحدة هذه المرة على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة.

وقال المراسل: "إن مجالس غلاف غزة، تطالب الحكومة الإسرائيلية بالرد بقوة على إطلاق البالونات الحارقة، ووضع ميزانية لتفعيل منظومة الليزر المضادة للبالونات الحارقة".

يذكر، أن إعلام الاحتلال، قد زعم في وقت سابق من اليوم، أن العديد من البالونات الحارقة، أطلقت من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن العديد من الحرائق فيها.

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