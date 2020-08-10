شؤون فلسطينية

الفتياني: إسرائيل تسعى لاغتيال وتشويه الحركة الوطنية الفلسطينية

الفتياني: إسرائيل تسعى لاغتيال وتشويه الحركة الوطنية الفلسطينية
ماجد الفتياني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، ماجد الفتياني، محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي، المتواصلة بتصنيف هيئة شؤون الأسرى والمحررين "كمنظمة إرهابية" اعتبرها محاولات تهدف من ورائها إلى اغتيال وتشويه الحركة الوطنية الفلسطينية، الساعية نحو الحرية.

وقال الفتياني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، إن قادة إسرائيل، هم من يجب أن يصنفوا كإرهابيين لقتلهم البارد لأبناء شعبنا، واغتصاب أرضهم، مؤكداً أن الأسرى يمثلون الوجه المشرق لأبناء شعبنا في سعيهم نحو الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

وأكد الفيتاني، على أن القيادة مصممة على دعم الأسرى معنوياً ومادياً، وأنه لن يثنيها أي شيء عن مواصلة ذلك، مضيفاً أن دعم الأسرى خط أحمر، والتزام أخلاقي ووطني وديني.

وأكد الفيتياني، أن المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لن تعترف بوسم النضال الفلسطيني بالإرهاب، حتى إنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أن المقترح سيفشل في تحقيق أهدافه، كما فشلت محاولات سلطات الاحتلال السابقة.

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