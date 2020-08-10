شؤون الأسرى: مطالبات أعضاء كنيست باعتبار الهيئة "منظمة إرهابية" تطور خطير





واعتبر عبد ربه، في تصريح لصوت فلسطين الرسمي، أن هذه المطالبة تطور خطير لتصعيد الصراع مع شعبنا، متابعاً: "هيئة شؤون الاسرى والمحررين مؤسسة رسمية تتبع لمنظمة التحرير التي هي جزء من مكونات النظام الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن مطالبة أعضاء في الكنيست الاسرائيلي إعلان هيئة شؤون الاسرى كـ "منظمة إرهابية" هو جزء من سلسلة استهداف الأسرى ومحاولات التنكر لحقوقهم وحقوق شعبنا.