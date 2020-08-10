كولمبيا تفتتح ممثلية لها في القدس ونتنياهو يُعلّق

ومن المعروف، أن الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دوكيه من مؤيدي العلاقات القوية مع الولايات المتحدة، وتحدث في تصريحاته الصحفية في وقت سابق عن رغبته في تطوير العلاقات مع إسرائيل، كما لم يستبعد نقل السفارة الكولومبية لدى إسرائيل إلى القدس.





وقال وزير الخارجية الكولومبي الجديد، كارلوس هولمز، إن الحكومة الكولومبية الجديدة، ستنظر في تبعات قرار الرئيس السابق سانتوس، مشيراً إلى أنه قد تظهر هناك تجاوزات فيما يتعلق بطريقة اتخاذ هذا القرار.

أعلنت كولومبيا، اليوم الاثنين، عن افتتاح ممثلية لها في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار مساعي حكومة الاحتلال نقل السفارات الأجنبية للمدينة المقدسة.وقال بنيامين نتنياهو، في تغريدة له عبر (تويتر): "‏أطلقت اليوم اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل وكولومبيا مع رئيسها إيفان دوكي، الذي أعلن اليوم، افتتاح ممثلية كولومبية بالقدس".وأضاف: "ستعمل القنصلية في تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الحداثة، وسنواصل تشجيع دول أخرى على افتتاح ممثليات لها في عاصمتنا الأبدية القدس"، وفق زعمه.