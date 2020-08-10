مجهولون يحطمون حجر الأساس الخاص بمجمع رفح الطبي

أقدم مجهولون على تحطيم حجر الأساس الخاص بمجمع رفح الطبي، اليوم الاثنين، وذلك احتجاجاً على عدم البدء بتنفيذ المشروع الخاص بالمستشفى.





وعبر حراك رفح بحاجة لمستشفى، في بيان صحفي، رفضهم تحطيم حجر الأساس، معتبرين أن هذا السلوك المُدان الذي لا يخدم قضية رفح العادلة.





وأضاف البيان: "نؤكد أن المطالبة بحقوقنا تكون بالطرق السلمية، وندعوا في الوقت ذاته لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بسرعة تنفيذ المشروع بعد استيفاء كافة الترتيبات والخطط الهندسية اللازمة لتنفيذه".



وتابع البيان: "إن تأخر البدء بإنشاء المجمع يفاقم يومياً من أعباء رفح الصحية وتراجع في تقديم الخدمات الطبية، ونجدد تأكيدنا في بأننا سنبقى متمسكين بحقنا في المطالبة بإنشاء المجمع".



والعام الماضي وُضع حجر الأساس للبدء بمشروع بناء مستشفى بحضور قيادات من حركة حماس ومسؤولين حكوميين، فيما يُطالب أهالي رفح منذ عام 2014 ببناء مستشفى لهم، وذلك بسبب ما تعرضت له المدينة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن