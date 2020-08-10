وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لفلسطيني من الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة مواطن (60 عاماً) من يطا بمحافظة الخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).

علنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الحجر الصحي الخاص بـ (كورونا) سيصبح عشرة أيام، وليس 14 يوماً، وذلك وفقاً لبروتوكول منظمة الصحة العالمية الأخير، وفي حال عدم ظهور أعراض، يتبين أن الشخص حامل للفيروس وليس مصاباً، أما إن ظهرت عليه أعراض المرض، فيبقى في الحجر 14 يوماً.

وجاء في تعميم صادر عن وزارة الصحة، خاص بمعايير إنهاء (العزل) الحجر الصحي لحالة مُصاب بـ (كوفيد- 19): استناداً على توصيات منظمة الصحة العالمية بتاريخ 27/5/2020، وعملاً بتوصيات اللجنة الوبائية وتوصياتها بتاريخ 3/8/2020، والوضع الوبائي لمرضى (كوفيد- 19) بفلسطين، وحفاظاً على الجهد والمال العام، فيما يلي المعايير الجديدة.

بالنسبة للمصاب بدون أعراض: يتم إنهاء العزل الصحي للمريض بعد عشرة أيام من تاريخ النتيجة الإيجابية لفحص الـ (بي سي أر)، دون إجراء فحص جديد.

وحول المصاب مع أعراض: يتم إنهاء عزل المريض بعد عشرة أيام من ظهور الأعراض، بالإضافة لثلاثة أيام أخرى بدون أعراض (أعراض تنفسية- وعدم ارتفاع درجات الحرارة دون استخدام مخفضات الحرارة)، دون إجراء فحص جديد.