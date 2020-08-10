مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات مهمة خلال اجتماعه الأسبوعي

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، سلسلة من القرارات، وذلك خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله.





وقرر المجلس، تشكيل لجنة وزارية لوضع تصور بشأن إنشاء بنية تحتية آمنة لشبكة ألياف ضوئية تعزز القدرات الفلسطينية في قطاع التكنولوجيا وتراسل البيانات بكافة أشكالها.





كما قرر المجلس، تشكيل لجنتين لاستقطاب واختيار رئيس الهيئة الوطنية للتدريب والتعليم المهني والتقني، ورئيس للجامعة الحكومية للتدريب والتعليم المهني والتقني.





وقرر المجلس التنسيب للرئيس بالموافقة على وقف سريان المدد المتعلقة بالإعتراضات أمام محاكم التسوية، والموافقة على أذونات شراء لعدد من الفلسطينيين الذين لا يحملون الهوية الفلسطينية.





وأصدر المجلس، الموافقة على شراء معدات إضافية لاستكمال العمل لتشغيل محطة الجلمة في محافظة جنين.





وأشار المجلس، إلى أنه سيكون هناك اجتماع بعد غد للجنة الطوارئ العليا والمحافظين والأجهزة الأمنية لمتابعة إجراءات تقليص مساحة انتشار فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن