الرئيس الإسرائيلي: مستعدون لمواجهة جميع الاحتمالات مع لبنان





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفيلين: إن وجهة بلاده ليست نحو الحرب مع لبنان، ولكن في ضوء التوترات على الحدود الشمالية، فإنها جاهزة ومستعدة أتم الاستعداد؛ لمواجهة جميع الاحتمالات.وأضاف رفيلين، خلال حضوره اليوم، جانباً من التمرين الخاص بقادة وحدة غولاني في جيش الدفاع، والذي أجري شمال البلاد: "لدينا جيش باسل ومهني ومجهز، وهناك ما لدينا لنشد به أزرنا".من جانبه، دعا مندوب إسرائيل، المنتهية ولايته لدى الأمم المتحدة، داني دانون، المواطنين اللبنانيين إلى التبرؤ من الحكومة اللبنانية، ومن (حزب الله).