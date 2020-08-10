مدير دائرة مكافحة العدوى بغزة يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن اجراءات استقبال العائدين













خاص دنيا الوطنأكد الدكتور رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات في قطاع غزة، أنه سيتم فتح معبر رفح البري ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، وسيستمر حتى يوم الخميس.وقال العبادلة لـ"دنيا الوطن": "سيكون للمغادرين حسب الفئات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وكذلك عودة العالقين من الخارج"، مشيرا إلى أنه تعميم بعض الاجراءات للمغادرين، حفاظا على حياتهم اثناء مغادرتهم الى دول الخارج.وأضاف: "بالنسبة للعائدين، فهناك اجراءات قمنا نحن بوضعها على معبر رفح البري، من خلال أن يتم استقبالهم في أماكن مخصصة، ويؤخذ بها كافة الاجراءات، سواء التباعد بين العائدين، وارتداء الكمامات، وتطهير المكان، وإجراء الفحص السريع لفيروس (كورونا)".وأشار العبادلة، إلى أنه بعد ذلك، سيتم فرز الحالات العائدة، من المرضى وكبار السن، والذين يحتاجون للمتابعة العلاجية، حيث سيتم وضعهم في فندق مخصص.وفي السياق، قال: "العائلات والفتيات والنساء، سيتم وضعهم في مراكز مخصصة، أما الشباب سيكون لهم مكاناً مخصصاً بعيدا عن باقي العائدين".وأوضح مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات في قطاع غزة، أن الخطط الاستعدادية ستكون حسب مراكز الحجر والاماكن المتاحة في قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك أماكن تستوعب من 2000 الى 2500 من العائدين.وأشار العبادلة إلى أنه لا يوجد أماكن للتوسع، ولكن يمكن زيادة العدد داخل الغرف في الحجر الصحي، بحيث يتم استيعاب العدد الكبير.