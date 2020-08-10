الاحتلال يستولي على ثلاث مضخات مياه ويستدعي مواطنا من بيت أمر





وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال برفقة المخابرات الإسرائيلية، داهمت منطقة الثغرة، بالجهة الشمالية لبلدة بيت أمر، واستولت على ثلاث مضخات للمياه، تعود للمواطن نبيل منير حسين بريغيث، ويستخدمها لأغراض الري والزراعة.





وأشار عوض، وفق وكالة (وفا) إلى أن قوات الاحتلال أبلغته بالحضور غداً إلى مركز توقيف وتحقيق "عصيون" لمقابلة مخابرات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على 3 مضخات للمياه في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واستدعت مالكها لمقابلة المخابرات الاسرائيلية.