شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يطلق النار على شبان شرق البريج وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال يطلق النار على شبان شرق البريج وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، الناجر تجاه عدد من الشبان الفلسطينيين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (مفزاك راعم) الإسرائيلي.

وأشار الموقع، إلى إطلاق النار على الشبان الفلسطينيين، لم يسفر عن وقوع إصابات بين أي منهم.

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