عربي

إطلاق نار داخل السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو

إطلاق نار داخل السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو
رام الله - دنيا الوطن
قال أحد نزلاء السجن الرئيسي في العاصمة الصومالية مقديشو في تصريح لوكالة (رويترز): "إن أصوات إطلاق نار سمعت داخل السجن، اليوم الاثنين".

وأضاف نزيل السجن واسمه محمد نور: "سمعت صوت إطلاق النار من داخل عنبر الزنازين المركزي.. أنا في غرفة منفصلة ولا أدري ماذا يحدث".

وأكد ضابط شرطة كبير طلب عدم ذكر اسمه الواقعة دون أن يقدم أي تفاصيل.

أخبار ذات صلة

الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 14 منها محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 14 منها محلية

دولة عربية على أبواب كارثة خطيرة على غرار انفجار لبنان

دولة عربية على أبواب كارثة خطيرة على غرار انفجار لبنان

رسمياً .. الحكومة اللبنانية تُعلن استقالتها بسبب انفجار مرفأ بيروت

رسمياً .. الحكومة اللبنانية تُعلن استقالتها بسبب انفجار مرفأ بيروت

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة &#34;انفجار مرفأ بيروت&#34;

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة "انفجار مرفأ بيروت"

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على ثلاث مضخات مياه ويستدعي مواطنا من بيت أمر

الاحتلال يستولي على ثلاث مضخات مياه ويستدعي مواطنا من بيت أمر

جيش الاحتلال يطلق النار على شبان شرق البريج وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال يطلق النار على شبان شرق البريج وسط قطاع غزة

أبوبكر: إسرائيل تشن هجمة إرهابية بحق قضية الأسرى وسندافع عنها حتى الموت

أبوبكر: إسرائيل تشن هجمة إرهابية بحق قضية الأسرى وسندافع عنها حتى الموت

الصحة بغزة: المرحلة القادمة الأخطر منذ بداية جائحة (كورونا)

الصحة بغزة: المرحلة القادمة الأخطر منذ بداية جائحة (كورونا)

ياسر خلف: يجب أن يعاني المستوطنون كما نعاني والانفجار بغزة قادم إن استمر الحصار

ياسر خلف: يجب أن يعاني المستوطنون كما نعاني والانفجار بغزة قادم إن استمر الحصار

بتوجيهات من الرئيس عباس.. وفد فلسطيني يلتقي الرئيس اللبناني للتضامن مع لبنان

بتوجيهات من الرئيس عباس.. وفد فلسطيني يلتقي الرئيس اللبناني للتضامن مع لبنان

سلطة النقد تُصدر بياناً توضيحياً حول &#34;الحدث التشغيلي&#34; في البنك الوطني

سلطة النقد تُصدر بياناً توضيحياً حول "الحدث التشغيلي" في البنك الوطني

التربية تتسلم مدرسة &#34;أبو عمار&#34; الأساسية المختلطة في نحالين

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين

منوعات

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

حقيقة أنباء وفاة &#34;فيروز&#34;

حقيقة أنباء وفاة "فيروز"

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

عربي

إطلاق نار داخل السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو

إطلاق نار داخل السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو

الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 14 منها محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 14 منها محلية

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة &#34;انفجار مرفأ بيروت&#34;

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة "انفجار مرفأ بيروت"

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)