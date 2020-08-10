إطلاق نار داخل السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو

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رام الله - دنيا الوطن

قال أحد نزلاء السجن الرئيسي في العاصمة الصومالية مقديشو في تصريح لوكالة (رويترز): "إن أصوات إطلاق نار سمعت داخل السجن، اليوم الاثنين".



وأضاف نزيل السجن واسمه محمد نور: "سمعت صوت إطلاق النار من داخل عنبر الزنازين المركزي.. أنا في غرفة منفصلة ولا أدري ماذا يحدث".



وأكد ضابط شرطة كبير طلب عدم ذكر اسمه الواقعة دون أن يقدم أي تفاصيل.