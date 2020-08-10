جيش الاحتلال يُصدر قرارات جديدة بشأن الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه بناءًا على تقييم الوضع المتواصل في الجيش الإسرائيلي، تم رفع بعض القيود المفروضة أمام حركة سير المركبات العسكرية وإعادة فتح عدد من الطرق المغلقة على الحدود الشمالية.



وأضاف جيش الاحتلال: "كما تم تقليص محدد للتعزيزات في المنطقة، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية الحفاظ على استعدادها المتزايد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات وهي على استعداد لحماية سكان الشمال واتخاذ الإجراءات حسب الحاجة".











رام الله - دنيا الوطن