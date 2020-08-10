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الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 14 منها محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 14 منها محلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، منها 14 محلية، واثنين من فنادق الحجر الصحي، دون تسجيل أي حالة شفاء.

وقال خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية في المملكة والتعامل معها: "إن الحالات المحليّة توزّعت كما يلي: 6 حالات من إربد، و1 من معان، و1 من جرش، و4 من العاصمة، وحالتان من مركز حدود جابر تحت الاستقصاء"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف جابر: "تم تسجيل 24 حالة محلية خلال الـ 4 أيام الماضية"، موضحا أن "التدهور في الحالة الوبائية سينعكس على الجميع، والحجر هو لصالح الجميع، وأجريت آلاف الفحوصات خلال الأيام الماضية، والحجر على أكثر من 12 منزلاً وبناية".

وتابع بقوله: "حتى يوم أمس ألقي القبض على 73 ممن حاولوا الهرب من مراكز الحجر، وألقي القبض أيضاً، على بعض من يضعون الكحول في أنوفهم ليكون الفحص سلبيا" بحسب جابر.

وأشار وزير الصحة الأردني، إلى ان إجمالي عدد الفحوصات في الأردن منذ بدء جائحة (كورونا) بلغت ٦٥٢٧٥٩ فحصا".

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