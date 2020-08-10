عربي

دولة عربية على أبواب كارثة خطيرة على غرار انفجار لبنان

دولة عربية على أبواب كارثة خطيرة على غرار انفجار لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، مجدداً من خطورة وضع السفينة صافر، والتي تعد خزان نفط عائماً قرب السواحل اليمنية وتحمل مليون برميل نفطٍ.

وقال أبو الغيط، إن "كارثة لبنان وما أحدثته من دمارٍ مروع، تذكرنا بخطورة وضع هذا الخزان النفطي العائم قبالة السواحل اليمنية والذي لم تجر له أي صيانة منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2015"، داعياً مجلس الأمن إلى التدخل بصورة فورية لتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول الخزان وإجراء الصيانة المطلوبة، وفق وكالة (سبوتنك)

وهذا وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن "السبب الرئيسي في تعطل عمليات الصيانة هو ما يمارسه الحوثيون من تضليل ومراوغة للحيلولة دون دخول الفريق التابع إلى الأمم المتحدة إلى السفينة التي كان مجلس الأمن قد عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاعها منتصف الشهر الماضي".

وحذر المصدر من أن "المياه دخلت مؤخرا إلى غرفة محرك الناقلة، ما زاد من مخاطر غرقها أو انفجارها، وبرغم أن عملية إصلاح مؤقتة قد أُجريت لها فقد أكدت الأمم المتحدة أن الأمر يمكن أن ينتهي لكارثة، خاصة فيما يتعلق بالتأثير المدمر لغرق "صافر" أو تعرضها للانفجار على الحياة البحرية في البحر الأحمر".

ونقل المصدر عن أبو الغيط، قوله إن "موقف الحوثيين اللامبالي بهذه الكارثة المحتملة يعكس انعدام مبالاتهم بكافة المآسي التي يُعانيها الشعب اليمني منذ اندلاع الحرب، بل واستعدادهم إلى مفاقمة هذه المعاناة من أجل الاحتفاظ بنفوذهم وسلطتهم".

أخبار ذات صلة

الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 14 منها محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 14 منها محلية

انفجار مرفأ بيروت يُطيح بالحكومة اللبنانية &#34;نزولاً عند رغبة الشعب&#34;

انفجار مرفأ بيروت يُطيح بالحكومة اللبنانية "نزولاً عند رغبة الشعب"

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة &#34;انفجار مرفأ بيروت&#34;

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة "انفجار مرفأ بيروت"

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير

لبنان: رجال الإنقاذ الروس ينتشلون ثماني جثث من تحت الركام في بيروت

لبنان: رجال الإنقاذ الروس ينتشلون ثماني جثث من تحت الركام في بيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

بتوجيهات من الرئيس عباس.. وفد فلسطيني يلتقي الرئيس اللبناني للتضامن مع لبنان

بتوجيهات من الرئيس عباس.. وفد فلسطيني يلتقي الرئيس اللبناني للتضامن مع لبنان

سلطة النقد تُصدر بياناً توضيحياً حول &#34;الحدث التشغيلي&#34; في البنك الوطني

سلطة النقد تُصدر بياناً توضيحياً حول "الحدث التشغيلي" في البنك الوطني

التربية تتسلم مدرسة &#34;أبو عمار&#34; الأساسية المختلطة في نحالين

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين

صورة: إغلاق مطعم شاورما فاسدة بغزة

صورة: إغلاق مطعم شاورما فاسدة بغزة

الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين

الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين

خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

منوعات

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

حقيقة أنباء وفاة &#34;فيروز&#34;

حقيقة أنباء وفاة "فيروز"

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

عربي

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة &#34;انفجار مرفأ بيروت&#34;

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة "انفجار مرفأ بيروت"

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب