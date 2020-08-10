انفجار مرفأ بيروت يُطيح بالحكومة اللبنانية "نزولاً عند رغبة الشعب"

أطاح انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي في لبنان وأودى بحياة العشرات وأصاب الآلاف بجروح متفاوتة، بالحكومة اللبنانية التي يترأسها حسان دياب.



ونقلت وسائل إعلام لبنانية وعربية، عن وزراء بالحكومة أن حسان دياب سيعلن خلال مؤتمر صحفي سيعقده اليوم الاثينن، عن استقالة الحكومة اللبنانية، برئاسة حسان دياب.



وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن رئيس الوزراء سيعلن استقالة الحكومة وذلك نزولاً عند رغبة الشعب اللبناني، فيما توالت الاستقالات للوزراء بالحكومة منذ أمس الأحد.



وأكد الوزير، أن إستقالة الحكومة، لم تأتي هربا من المسؤولية، بعد الكارثة التي هزت العاصمة اللبنانية بريوت الثلاثاء الماضي بإنفجار المرفأ.



وقررت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا.



كما تغير جدول أعمال الجلسة مع الاستقالات المتتالية للوزراء والضغط لمزيد من الاستقالات.



ومنذ وقوع الانفجار، اشتعلت المظاهرات في العاصة اللبنانية، حيث يطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة، محملين إياها مسؤولية الانفجار.



رام الله - دنيا الوطن