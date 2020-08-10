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شؤون فلسطينية

أبوبكر: إسرائيل تشن هجمة إرهابية بحق قضية الأسرى وسندافع عنها حتى الموت

أبوبكر: إسرائيل تشن هجمة إرهابية بحق قضية الأسرى وسندافع عنها حتى الموت
رام الله - دنيا الوطن
ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، من تداعيات الهجمة القانونية والدولية غير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة على حقوق الأسرى ومكانتهم النضالية والإنسانية والوطنية وكذلك بحق مؤسستهم الأم التي ترعى كافة شؤونهم وشؤون عائلاتهم وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقال أبو بكر، في تصريحات، ردا على تقرير نشرته صحيفة (يسرائيل هيوم) اليوم الاثنين، جاء فيه أن أعضاء في الكنيست وعدد من المنظمات البرلمانية طالبوا وزير الأمن بيني غانتس بإعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين "منظمة ارهابية": "إن الاحتلال اليوم يهاجم الأسرى بكل أشكال الحقد والتطرف والإجرام والإرهاب، فلم يعد يكتفي باستخدام أساليب قمعهم وتعذيبهم والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم، إنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال ضد اخر احتلال في تاريخ البشرية المعاصر.

وشدد أبو بكر، على أن المساس بقضية الأسرى ومؤسستهم التي وجدت لخدمتهم للأبد (هيئة الأسرى) مرفوض نهائيا، ولن نقبل المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وسنبقى عند مسؤولياتنا وواجبنا تجاه هؤلاء المناضلين وعائلاتهم بتوجيهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن الذي يؤكد يوميا ان هذه القضية خط أحمر.

ولفت أبو بكر، إلى تزايد الهجمة الإسرائيلية على الأسرى خلال السنوات الخمس الأخيرة، من خلال قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي "البرلمان"، والتحريض الواسع على الأسرى واعتبارهم مجرمين وإرهابيين، من خلال الحشد الدولي والتزييف الاعلامي واقرار قوانين ارهابية متطرفة بحقهم والتي كان اخرها قوانين حظر رواتب ومستحقات عائلات الشهداء والأسرى وخصمها من عوائد السلطة الفلسطينية.

وأضاف، " يفتح اليوم نواب الاستيطان الإسرائيلي في برلمان الاحتلال، فصلا جديدا من محاولاتهم الفاشلة لتجريم هذه القضية ووسمها بالإرهاب، من خلال إستهداف هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومداولة بعض النواب الإسرائيليين فكرة طرح مشروع قانون عنصري لاعتبار الهيئة منظمة إرهابية".

واستعرضت الهيئة، ما جاء في تقرير الصحيفة الإسرائيلية، حيث قال عضو الكنيست المتطرف "عوديد فورير" عن حزب إسرائيل بيتنا، إن "رئيس الوزراء ووزير الأمن يجب أن يتحركا على الفور لوقف تحويل المخصصات لعائلات الاسرى، والانضمام إلى المبادرة لتحويل هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إلى منظمة غير شرعية".

وأضاف عضو الكنيست (متان كهانا عن حزب يمينا) ان "الخطوة التالية هي فرض عقوبات شخصية على الشخصيات العامة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المتورطة في مدفوعات الإرهاب". على حد زعمه

وقالت الصحيفة الاسرائيلية ان هذا الطلب يأتي بالتزامن مع رسالة من ممثلي "منتدى الشرق الأوسط" إلى وزير الأمن، التي تفيد بأن "قرار إعلان هيئة شؤون الأسرى منظمة إرهابية سيكون له أثر كبير وجوهري وتوضيحي، يجب أن تعلم مؤسسات السلطة الفلسطينية والأشخاص المشاركون في مكافأة (الإرهاب) بأن إسرائيل لن تسلم بدفع هذه المدفوعات". وفقا للصحيفة

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