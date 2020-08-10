مباشر | مؤتمر صحفي لوزارتي الداخلية والصحة بغزة حول اخر ترتيبات إستقبال العالقين في معبر رفح البري

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: المرحلة القادمة الأخطر منذ بداية جائحة (كورونا)

الصحة بغزة: المرحلة القادمة الأخطر منذ بداية جائحة (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن المرحلة القادمة لربما الأخطر منذ بداية جائحة فيروس (كورونا) وذلك مع اتساع المناطق الموبوءة حول قطاع غزة و احتمالية زيادة عدد الإصابات بين العائدين.

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "يتطلب ذلك التقيد بإجراءات الوقاية دون تراخي من أجل حماية المجتمع، خاصة وأن تسارع تفشي الوباء في دول العالم والتي بلغ نحو 20 مليون اصابة بالاضافة الى ارتفاع معدلات الاصابة حول قطاع غزة  يشكل نذير خطر للقطاع المحاصر والذي يمثل اعلى كثافة سكانية في العالم".

وتابعت الوزارة: "لدى وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية برتوكول ودليل اجراءات في مراكز الحجر الصحي يحفظ خصوصية الحالات الاجتماعية والمرضية خلال فترة الحجر المعتمدة وهي 21 يوما قابلة للزيادة وفق المقتضيات الصحية".


وأكملت: "مجمل الاصابات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 81 حالة ، تعافى منها 71 حالة وبيقت 9 حلالات في مستشفى العزل، والطواقم الطبية المختصة لديها برنامج متابعة للحالات المتعافية التي غادرت مراكز الححر أخداً بالأحوط وجميعهم بحالة صحية مطمئنة".

واستكملت: "المختبر المركزي أجرى 53 فحص مخبري خلال الساعات الماضية وجميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، والوزارة تتابع 261 مستضاف في مراكز الحجر الصحي وجميعهم بحالة صحية جيدة".

وتابعت: "العجز الدوائي في قطاع غزة تخطى الخط الاحمر بعد نفاد 45% من الادوية و31%من المستهلكات الطبية و65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم ونقص مواد الفحص المخبري جراء الحصار الاسرائيلي ووقف الواردات الدوائية من رام الله مع بداية الجائحة".

وقالت: "نؤكد أن قطاع غزة لم يتلق مخصصاته من الادوية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي من جملة المساعدات الدولية استلمتها السلطة الفلسطينية لعموم شعبنا الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا والتي تجاوزت ال100 مليون دولار.

واستكملت: "الحصار الاسرائيلي والاعتداءات المتكررة جعلت مقوماتنا الصحية والدوائية هشة وغير مؤهلة لتحقيق الاستجابة الاولى حال تفشى الوباء ولم يتوفر لدينا سوى بعض أسرة العناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي والتي ممكن أن تشغل بالوضع الاعتيادي في أي لحظة".

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