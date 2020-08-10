مباشر | مؤتمر صحفي لوزارتي الداخلية والصحة بغزة حول اخر ترتيبات إستقبال العالقين في معبر رفح البري

شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تُحدد الفئات التي ستُغادر القطاع من معبر رفح البري

الداخلية بغزة تُحدد الفئات التي ستُغادر القطاع من معبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إن الوزارة تتابع كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأضاف البزم، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "لازالت الوزارة تؤمن كافة مراكز الحجر الصحي، وتتابع بشكل يومي تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في كافة القطاعات والمنشآت حماية للمواطنين".

وتابع البزم: "سيتم فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين من الثلاثاء حتى الخميس، وقد أتمت وزارة الداخلية كافة الترتيبات والاستعدادات لاستقبال المواطنين العالقين العائدين إلى قطاع غزة، المتوقع وصولهم خلال أيام فتح المعبر، وسيتم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء فترة الحجر 21 يوماً قابلة للزيادة حسبما تقرره وزارة الصحة".

وأكمل البزم: "تم افتتاح مركزين للحجر الصحي الاحترازي، أحدهما تم تشييده في المحافظة الوسطى، إلى جانب تحويل مركز إصلاح وتأهيل خانيونس المركزي إلى مركز حجر صحي، بعد إعادة تهيئته؛ ليكونا بديلاً عن المدارس والفنادق التي تم إخلاؤها حرصاً على بدء العام الدراسي وعدم تعطيل الحياة اليومية في قطاع غزة".

واستكمل: "ندعو المواطنين العائدين إلى غزة للتقيد بكافة إجراءات الوقاية والسلامة في طريق عودتهم، والالتزام بالإرشادات التي تم إعلانها من قبل الجهات المختصة؛ حرصاً على السلامة العامة".

وأضاف: "فيما يتعلق بالمواطنين المغادرين، سيُسمح بالمغادرة للفئات التالية: حمَلة الجوازات المصرية، حمَلة الإقامات المصرية، حمَلة الجوازات الأجنبية، وكشف الحالات الطارئة من المرضى".

وتابع: "ستنشر الهيئة العامة للمعابر والحدود كشفاً بأسماء المواطنين المقرر مغادرتهم حسب الفئات المذكورة في وقت لاحق من هذا اليوم، وندعو المواطنين المغادرين إلى اتخاذ احتياطات السلامة وعدم التهاون في ظل ازدياد الخطورة وارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا في كافة دول العالم".

وقال: "ندعو كافة المواطنين في قطاع غزة إلى الانتباه والحذر خلال هذه المرحلة، واتباع إجراءات السلامة والوقاية في ظل عودة العالقين، وتوقّع وجود إصابات بالفيروس في صفوف العائدين، وندعو المؤسسات والمنشآت الخاصة والعامة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير؛ حفاظاً على سلامة المواطنين.

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