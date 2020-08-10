ياسر خلف: يجب أن يعاني المستوطنون كما نعاني والانفجار بغزة قادم إن استمر الحصار

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المهندس ياسر خلف، الناطق باسم حركة الأحرار، أن تهديدات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة للشعب الفلسطيني، لتؤثر على مواقفه الثابتة، بل ستعزز من إصراره على مواصلة النضال والالتفاف والتمسك بخيار المقاومة ومواجهة الاحتلال.



وقال خلف في تصريح وصل لـ"دنيا الوطن": "لن نقبل باستمرار تنصل الاحتلال الاسرائيلي من تفاهمات التهدئة، فغزة يجب ألا تبقى وحدها التي تعاني وتدفع الثمن، بل الاحتلال ومستوطنيه يجب أن يعيشوا المعاناة، وخاصة في غلاف غزة، وأن يحاصروا كما تحاصر غزة".



وطالب خلف، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجمهورية مصر العربية الراعي الرسمي للقضية الفلسطينية، والجميع، بتحمل مسؤولياتهم ويضغطون على الاحتلال لتنفيذ اتفاق التهدئة والالتزام بما تم التوافق عليه قبل فوات الاوان.



وأشار إلى أن غزة برميل من البارود يوشك على الانفجار، لافتا إلى أن الانفجار قادم إن استمر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة.