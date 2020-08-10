سلطة النقد تُصدر بياناً توضيحياً حول "الحدث التشغيلي" في البنك الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

صرح محافظ سلطة، النقد عزام الشوا، بتعرض البنك الوطني لحدث تشغيلي، تمثل بقيام أحد موظفيه بإجراء حركات مالية غير أصولية على حسابات البنك نفسه، حيث تم السيطرة على الحدث، ومن غير المتوقع أن يؤدي إلى تعرض البنك لخسائر، مؤكداً على سلامة أموال المودعين في البنك، وأنها لن تتأثر بالحدث التشغيلي المذكور.



كما أشار المحافظ إلى سلامة ومتانة البنك الوطني، وقدرته العالية على تجاوز هذا الحدث.



وطالب الجمهور بتحري الدقة في نقل أية أخبار، وعدم تداول الإشاعات، منوهاً إلى أن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي غير دقيق.



وطمأن المحافظ الجمهور، بأن سلطة النقد، تقف على كافة تفاصيل الحدث من لحظة وقوعه، بالتعاون مع إدارة البنك حول هذا الشأن.