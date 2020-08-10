التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين

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رام الله - دنيا الوطن

تسلمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، أعمال مشروع بناء وتجهيز مدرسة أبو عمار الأساسية المختلطة في بلدة نحالين بمحافظة بيت لحم ، وذلك بدعم من سلة التمويل المشترك (JFA) والتي تضم كلاً من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت مليون و180 ألف دولار.



وبحسب بيان صحفي اليوم الاثنين تضم المدرسة 14 غرفه صفية ومختبرات متخصصة، إضافة إلى مرافق وساحات خارجية بما يعزز توجهات الوزارة لتحسين البيئة التعليمية والتخلص من الغرف المستأجرة؛ وبما يسهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة.