صورة: إغلاق مطعم شاورما فاسدة بغزة

قام قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي بوزارة الصحة بإيقاف مطعم شاورما عن العمل لعدم التزامه بالشروط الصحية المطلوبة منه، كما تم اتلاف جميع الشاورما الموجودة داخل المطعم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لأنها أنتجت في ظروف غير صحية.



وأكدت ادارة القسم أنه يجب على جميع أصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بالتعليمات الفنية والشروط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.



وشددت على أنها لن تسمح باستمرار عمل أي منشأة غذائية إلا بعد تنفيذ كافة الشروط الصحية المطلوبة وذلك للمحافظة على صحة المواطن من خلال سلامة الغذاء.











رام الله - دنيا الوطن