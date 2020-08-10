الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعاً استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نقطة مراقبة عسكرية على تل أبو جندية في قرية التوانة، جنوب الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية مصطحبة غرفة مدعمة بزجاج مقوى من جهاتها الأربعة، ونصبتها على تل أبو جندية في الحرش المقابل للقرية والمحاذي لمستوطنة (حفات ماعون) المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا.وناشد أهالي القرية، كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل للجم هذه الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على كافة قرى وخرب يطا.وشهد العامان الماضيان قيام المستوطنين بإنشاء ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل، وتحديداً على أراضي (دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير).وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق، مستغلة الانشغال بفيروس (كورونا).ومنذ احتلال مدينة الخليل عام 1967م ثم بناء مستوطنة (كريات أربع) يسعى الاحتلال لتحويل المدينة القديمة في الخليل إلى مستوطنة، ساعده في ذلك تقسيم اتفاقية أوسلو للمدينة قسمين، الأمر الذي وضع الخليل، والمسجد الإبراهيمي، تحت سيطرة الاحتلال بشكل كامل.