الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خزان مياه وبيتاً سكنياً في قرية فراسين بمنطقة يعبد غرب جنين.



وأفاد رئيس مجلس قروي فراسين محمود عمارنة، أنّ قوات الاحتلال، اقتحمت القرية، اليوم، وشرعت بهدم خزان تجميع مياه سعته 250 كوباً.



وأوضح عمارنة، أن قوات الاحتلال، هدمت منزلاً سكنياً، يعود للمواطن باسل فايز عمارنة، ويؤوي 5 انفار، ومساحته 70 متراً، في ظل تخوف من هدم مزيد من المساكن والمنشآت.



ولفت عمارنة إلى أن قوات الاحتلال، اقتحمت قبل 10 أيام القرية، وسلمت 36 إخطاراً، تقضي بهدم جميع منشآت ومساكن وآبار القرية، على أن تنفذ عمليات الهدم خلال أيام.



ويسيطر الخوف والقلق والترقب على المواطنين في قرية فراسين المحاذية لمستوطنة (حرميش) المقامة على أراضي قرى جنوب جنين، من ترحيلهم وتهجيرهم واقتلاعهم من أراضيهم بهدف التوسع الاستيطاني.



ويسكن قرية الفراسين نحو 200 نسمة، وتقع بين بلدتي يعبد غرب جنين، وقفين بمحافظة طولكرم، واعتُمدت كقرية بقرارٍ من مجلس الوزراء قبل عدة أشهر.



ويحيط بقرية الفراسين، عدة مستوطنات، أكبرها (حرميش) وبؤرة استيطانية أخرى، ومعظم مساكن ومنشآت هذه القرية مهددة بالهدم من قبل الاحتلال.



وسبق، أن هدمت جرافات الاحتلال بركسات أغنام في الفراسين، وسلم بعض المواطنين إخطارات هدم لمبان متواضعة مبنية بالطوب.



واستحدثت الفراسين بداية العام لقرية بقرار من وزارة الحكم المحلي، بعد أن كانت مصنفة كخربة، ويعيش فيها سكانها منذ عشرات السنين، ولدى معظمهم أوراق ثبوتية بها.



وتهدف اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال في فراسين إلى تهجير المواطنين وإفراغها من السكان، وذلك لتسهيل الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات.



وفي القرية بئر مياه يزيد عمره عن 200 سنة، كما تضم مبان قديمة، ومغراً أثرية.