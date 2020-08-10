شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين

الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خزان مياه وبيتاً سكنياً في قرية فراسين بمنطقة يعبد غرب جنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي فراسين محمود عمارنة، أنّ قوات الاحتلال، اقتحمت القرية، اليوم، وشرعت بهدم خزان تجميع مياه سعته 250 كوباً.

وأوضح عمارنة، أن قوات الاحتلال، هدمت منزلاً سكنياً، يعود للمواطن باسل فايز عمارنة،  ويؤوي 5 انفار، ومساحته 70 متراً، في ظل تخوف من هدم مزيد من المساكن والمنشآت.

ولفت عمارنة إلى أن قوات الاحتلال، اقتحمت قبل 10 أيام القرية، وسلمت 36 إخطاراً، تقضي بهدم جميع منشآت ومساكن وآبار القرية، على أن تنفذ عمليات الهدم خلال أيام.

ويسيطر الخوف والقلق والترقب على المواطنين في قرية فراسين المحاذية لمستوطنة (حرميش) المقامة على أراضي قرى جنوب جنين، من ترحيلهم وتهجيرهم واقتلاعهم من أراضيهم بهدف التوسع الاستيطاني.

ويسكن قرية الفراسين نحو 200 نسمة، وتقع بين بلدتي يعبد غرب جنين، وقفين بمحافظة طولكرم، واعتُمدت كقرية بقرارٍ من مجلس الوزراء قبل عدة أشهر.

ويحيط بقرية الفراسين، عدة مستوطنات، أكبرها (حرميش) وبؤرة استيطانية أخرى، ومعظم مساكن ومنشآت هذه القرية مهددة بالهدم من قبل الاحتلال.

وسبق، أن هدمت جرافات الاحتلال بركسات أغنام في الفراسين، وسلم بعض المواطنين إخطارات هدم لمبان متواضعة مبنية بالطوب.

واستحدثت الفراسين بداية العام لقرية بقرار من وزارة الحكم المحلي، بعد أن كانت مصنفة كخربة، ويعيش فيها سكانها منذ عشرات السنين، ولدى معظمهم أوراق ثبوتية بها.

وتهدف اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال في فراسين إلى تهجير المواطنين وإفراغها من السكان، وذلك لتسهيل الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات.

وفي القرية بئر مياه يزيد عمره عن 200 سنة، كما تضم مبان قديمة، ومغراً أثرية.

أخبار ذات صلة

بتوجيهات من الرئيس عباس.. وفد فلسطيني يلتقي الرئيس اللبناني للتضامن مع لبنان

بتوجيهات من الرئيس عباس.. وفد فلسطيني يلتقي الرئيس اللبناني للتضامن مع لبنان

سلطة النقد تُصدر بياناً توضيحياً حول &#34;الحدث التشغيلي&#34; في البنك الوطني

سلطة النقد تُصدر بياناً توضيحياً حول "الحدث التشغيلي" في البنك الوطني

التربية تتسلم مدرسة &#34;أبو عمار&#34; الأساسية المختلطة في نحالين

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين

صورة: إغلاق مطعم شاورما فاسدة بغزة

صورة: إغلاق مطعم شاورما فاسدة بغزة

الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

الاقتصاد بغزة تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري

الاقتصاد بغزة تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

التربية تتسلم مدرسة &#34;أبو عمار&#34; الأساسية المختلطة في نحالين

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين

الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين

الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين

خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

الاقتصاد بغزة تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري

الاقتصاد بغزة تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري

حوالي 70% منها معقدة.. مستشفى الشفاء يجري نحو (6000) عملية بالعام الحالي

حوالي 70% منها معقدة.. مستشفى الشفاء يجري نحو (6000) عملية بالعام الحالي

صور: وزارة الزراعة تبدأ حملة تشجير المحجر الصحي وسط قطاع غزة

صور: وزارة الزراعة تبدأ حملة تشجير المحجر الصحي وسط قطاع غزة

منوعات

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

حقيقة أنباء وفاة &#34;فيروز&#34;

حقيقة أنباء وفاة "فيروز"

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

عربي

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير