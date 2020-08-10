خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية



وثمن وكيل الوزارة، الجهد الاستثنائي الذي تم في المدارس والمديريات في ظل الظروف الطارئة والإمكانات المحدودة من أجل استكمال عمليات ترفيع وانتقال الطلبة وتوفير البيئة المناسبة لاستقبال الطلبة وانتظام العملية التعليمية وفق الخطط المقرة مسبقاً بخصوص التعليم الاستدراكي وتوفير البيئة الصحية الملائمة وتنظيف المدارس وتزويدها باحتياجاتها من الأثاث الطلابي والإداري المناسب.



وقد أشاد ثابت بالأداء المتميز لغالبية المدارس، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء المدرسي، وتجاوز المشكلات التي ظهرت في بعض المدارس، مع التأكيد على ضرورة زيارة المدارس التي وجه لها بعض الملاحظات من أجل متابعة عملها وإسنادها بالدعم والتوجيه حتى لا تتكرر هذه الملاحظات في المستقبل.





وأكد ثابت، أن ما أثير حول بعض المشكلات في بعض المدارس لا يقارن مع كم الجهد والعمل المتميز لغالبية المدارس، ومن الطبيعي أن يكون هناك ملاحظات خاصة في ظل الظروف التي يعيشها قطاع غزة وظروف جائحة (كورونا) وعليه فمن الضروري الاهتمام بهذه الملاحظات وتقييمها والعمل على تطوير الأداء بما يتجاوز هذه المشكلات والملاحظات ويضمن عدم تكرارها في المستقبل.



من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة على ضرورة تنفيذ خطة التهيئة للصف الأول وخطة التعليم الاستدراكي وخطة الدعم النفسي، مع الحرص الكامل على الجوانب الصحية والوقائية للطلبة والمتابعة المستمرة لتوجيهات الصحة المدرسية، والتعاون مع أولياء الأمور ومؤسسات المحتمع المحلي بما يخدم العملية التعليمية.



من جانب آخر، أكد وكيل الوزارة على ضرورة التخفيف عن الطلبة فيما يتعلق بالاحتياجات المدرسية والاكتفاء بالحد الأدنى من الدفاتر والقرطاسية، حتى لا نثقل على أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



كما وجه وكيل الوزارة، مدراء التعليم بضرورة الاستماع لشكاوى الطلبة وأولياء أمورهم، والعمل على حل مشكلاتهم بما ييسر عليهم، ويعزز جوانب التواصل والتعاون مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي.

رام الله - دنيا الوطنعقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور زياد ثابت، اليوم، اجتماعاً موسعاً، ضم عدداً من المديرين العامين بالوزارة ومديري التربية ومنسقي الصحة والخدمات المدرسية من أجل متابعة إجراءات بدء العام الدراسي، حيث تم تقييم الأداء الميداني في اليوم الأول للدراسة، ومناقشة كل الملاحظات التي وردت من الميدان، سواء من طواقم الوزارة والمديريات والمدارس أو من وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وآراء أولياء الأمور.