التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة التربية والتعليم في غزة، إحصائيات العام الدراسي الجديد 2020-2021.



وأوضحت الوزارة في إحصائية لها نشرتها عبر موقعها الرسمي، أن عدد الطلبة، الذين التحقوا بكافة المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية، بداية الأسبوع، بلغ 292.325، والطلبة الجدد الملتحقين في الصف الأول بلغ 20.681.



وبينت الوزارة، أن إجمالي عدد المدارس الحكومية في كافة المديريات، بلغ 421 مدرسة، بينها 10 مدارس جديدة، فيما ستعمل 177 مدرسة لفترة واحدة، و184 مدرسة ستعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية.