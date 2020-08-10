الاقتصاد بغزة تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري



وقال مدير المعبر التجاري بوزارة الاقتصاد الوطني، أحمد مسلم: إن طواقم الوزارة، ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت بتحرير 27 محضر ضبط، و24 محضر تحفظ لـ 150 طناً من السلع والبضائع الواردة عبر المعبر.



وذكر مسلم، أن مفتشي المعبر خلال الأيام الماضية، نظموا 667 جولة تفتيشية على الشاحنات الواردة؛ للتأكد من الشروط والمواصفات الصحية للسلع والبضائع، قبل تداولها في الأسواق.



وأشار إلي أنه تم ضبط كميات من السلع والبضائع الواردة عبر المعبر، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.











رام الله - دنيا الوطنقامت دائرة المعبر التجاري بوزارة الاقتصاد الوطني، بتحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لعدد من السلع والبضائع الواردة عبر المعبر التجاري (كرم أبو سالم).